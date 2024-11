Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate all'interno del piazzale della struttura coinvolgendo alcune cataste di filtri in gomma adoperati per il filtraggio delle acque

Un incendio è divampato in giornata nell’area del depuratore del Comune di Vallefiorita, nel Catanzarese. È stato necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme che hanno interessato inizialmente un canneto in prossimità del depuratore, alimentate dal vento, si sono poi propagate all'interno del piazzale della struttura coinvolgendo alcune cataste di filtri in gomma adoperati per il filtraggio delle acque. Il materiale dismesso era stato accantonato in attesa di essere smaltito.

Preziosa è risultata la collaborazione del sindaco che, su richiesta del caposquadra responsabile delle operazioni di spegnimento, ha messo a disposizione alcuni operai del comune con il supporto di un mezzo meccanico per lo smassamento delle cataste di gomma agevolando l'operato dei Vigili del Fuoco.

l.c.