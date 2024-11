Un vasto incendio sta tenendo impegnati da diverse ore i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Il rogo è scoppiato tra la località Copanello e Squillace nel catanzarese nelle vicinanze di stabilimenti balneari e raggiungendo anche la strada statale 106.

Numerose sono state le segnalazioni pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto con l'ausilio di due mezzi. A preoccupare in particolare è il pericolo che le fiamme si propaghino verso i lidi o sulla sede stradale, per ora il rogo è tenuto sotto controllo ma in particolare il fumo sta creando disagi alla circolazione.

Luana Costa