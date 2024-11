Non sono stati segnalati feriti tra i residenti e i turisti presenti. Le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Corigliano Rossano e Trebisacce. Sul posto ambulanze del 118 e i carabinieri di Cassano

Un incendio di origine dolosa, nel cuore della notte, ha causato seri danni in una parte del villaggio Sybaris, nel comune di Cassano All'Ionio, generando preoccupazione e richiedendo l'evacuazione dell'area a causa della densa nube di fumo che si è diffusa nell'ambiente circostante. Non sono stati segnalati feriti tra i residenti e i turisti presenti.

L'episodio si è verificato nella sala di ristorazione del villaggio, dove l’incendio ha causato ingenti danni. Le indagini iniziali, condotte dai carabinieri di Cassano presenti sul posto, hanno rivelato il ritrovamento di una tanica contenente un liquido infiammabile, rafforzando la tesi dell'origine dolosa. Inoltre, sono stati scoperti alcuni proiettili e vetrine colpite da colpi di pistola.

Le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Corigliano Rossano e Trebisacce, che hanno lavorato per contenere l'incendio e prevenire la sua propagazione ad altre strutture del villaggio. Allo stesso tempo, ambulanze del 118 sono state inviate sul posto per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone evacuate.

Contestualmente è stato segnalato un incendio in un'abitazione ai Laghi di Sibari. Nonostante al momento non vi siano prove concrete di una connessione tra i due eventi, gli investigatori non escludono la possibilità che ci siano dei punti di contatto tra i due episodi. Sarà compito delle autorità analizzare attentamente le prove raccolte al fine di stabilire eventuali collegamenti e identificare i responsabili di entrambi gli incendi.