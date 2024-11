Il rogo nel rione Sbarre-Gebbione. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia di Stato

Alle 17,20 di questo pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è intervenuta in via San Giuseppe nel rione Sbarre/Gebbione a causa di un incendio che stava interessando un'abitazione. Gli operatori intervenuti sono riusciti a mettere in salvo gli occupanti, tra i quali anche qualche bambino in tenera età, rimasti bloccati all'interno di essa a causa del fumo e del calore. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito.