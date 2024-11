L’incendio sarebbe divampato per cause accidentali. Dopo aver fatto evacuare il palazzo si è provveduto a spegnere le fiamme, evitando possibili esplosioni, mettendo in sicurezza tutta la struttura

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti a seguito dell’incendio divampato per cause accidentali all’interno di un appartamento sito in via Soccorso. Una persona ha infatti chiamato il 112 dicendo di essere imprigionata all’interno della propria abitazione e di essere circondata dalle fiamme che si stavano velocemente estendendo.

Gli agenti dell’Arma, dopo aver messo al riparo sia il proprietario della struttura, M. E., 64enne, e dopo aver accompagnato altre persone fuori della palazzina, scongiurando così più gravi conseguenze, hanno sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dal sottotetto dello stesso fabbricato. Si sono quindi resi conto della presenza di altri condomini probabilmente rimasti bloccati a seguito delle fiamme divampate sulle scale.

Nonostante la scarsa visibilità dettata dalla situazione i Carabinieri sono entrati nell’edificio e hanno salvato una giovane coppia, G.A., 45enne, e M.F., 38enne, in stato di gravidanza. La donna è stata messa al sicuro e fatta soccorrere dal 118 allertato dalla Centrale Operativa della Compagnia di Lamezia Terme, che immediatamente ha provveduto al monitoraggio di tutte le persone, in particolare della donna in gravidanza. I condomini dopo le cure del caso sono stati dimessi.

Dopo aver fatto dunque evacuare il palazzo si è provveduto a spegnere le fiamme, evitando possibili esplosioni, mettendo in sicurezza tutta la struttura.