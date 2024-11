Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo. Vigili del fuoco impegnati per più di quattro ore per domare le fiamme

Due persone sono state tratte in salvo nella notte a Celico, in provincia di Cosenza, a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'appartamento di proprietà in cui si travano. Ancora ignote le cause del rogo che ha interessato l'alloggio articolato su due piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, che hanno lavorato per più di quattro ore per avere ragione sulle fiamme. La struttura è stata messa in sicurezza, nessuna conseguenza, invece, per i due occupanti, per i quali si è risolto tutto con un un enorme spavento