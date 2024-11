Un incendio si è sviluppato, per cause ancora in corso di accertamento, in un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi situata in un seminterrato di via Alcide De Gasperi a Serra San Bruno. Il negozio, che aveva aperto i battenti da pochi mesi, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme e dal fumo. Nessuna conseguenza a persone ma il palazzo, nel quale ha sede anche una banca, è stato evacuato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento anche i carabinieri e personale del Commissariato di Polizia per gli accertamenti del caso.