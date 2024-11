All’origine del rogo probabilmente dell'olio fuoriuscito da una pentola sul fuoco

Un'anziana di 90 anni e' stata tratto in salvo, questa mattina, dagli agenti della polizia di Cosenza. Al 113 erano giunte diverse segnalazioni relative ad un incendio che stava interessando un appartamento al quinto piano di un palazzo, nel centro cittadino. Le volanti si sono portate sul posto e gli agenti hanno subito abbattuto la porta d'ingresso dell'appartamento.

L’intervento nel centro della città

Nonostante le fiamme e l'intenso fumo, sono entrati nell'abitazione, trovando, riversa sul pavimento, la donna di 90 anni, in evidente stato confusionale, presumibilmente provocato dall'alta percentuale di monossido di carbonio presente all'interno. La donna e' stata sollevata e, con estrema cautela, accompagnata sul balcone dell'appartamento, superando anche l'ostacolo di una tapparella rotta, per consentirle di respirare. Nel frattempo altri agenti provvedevano ad evacuare gli appartamenti ubicati sullo stesso pianerottolo, per mettere al sicuro gli abitanti. Sul posto e' poi arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Cosenza, che ha spento le fiamme. All'origine dell'incendio probabilmente dell'olio fuoriuscito da una pentola sul fuoco. (AGI)