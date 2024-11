Le fiamme si sarebbero sviluppate per cause accidentali nei pressi della stazione ferroviaria. A riportare la peggio un uomo di origini marocchine. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato all’interno di un’abitazione di Roccella Jonica, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Dai primi rilievi sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato per cause accidentali.

A riportare la peggio un uomo di origini marocchine, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Calabria. Per lui non si esclude il trasferimento al Centro grandi ustioni di Catania.