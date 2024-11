Una anziana è stata trovata morta in casa nel Cosentino. Più nel dettaglio i vigili del fuoco del comando di Cosenza-distaccamento Scalea sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Verbicaro per sedare un incendio all’interno di una abitazione. All’interno dei locali, siti lungo via Roma, gli operatori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una 72enne.

L'anziana sarebbe rimasta coinvolta nel rogo probabilmente divampato durante l’accensione di una stufa. Sul posto presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Ulteriori accertamenti per comprendere la dinamica della tragica vicenda.