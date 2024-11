Un incendio ha coinvolto locali all’interno di una scuola sita nel quartiere Aranceto a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno registrato un rogo rifiuti in una stanza dell’edificio scolastico che si sviluppa su un unico livello e da tempo in disuso.

Gli operatori hanno spento l’incendio, sulle cui cause non si esclude il dolo e messo in sicurezza il sito. L'accesso all'edificio, in via precauzionale, è stato interdetto in attesa di ulteriori verifiche tecniche strumentali. Sul posto presente anche un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Catanzaro e personale della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.