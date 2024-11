Il ragazzo si era rifugiato in veranda e aveva cominciato a chiedere aiuto: a sentire le urla un pompiere che ha prestato i primi soccorsi e allertato una squadra del Comando di Catanzaro che ha successivamente estinto il rogo

Si era rifugiato nella veranda chiedendo aiuto mentre le fiamme divoravano i mobili della cucina e minacciavano di espandersi negli altri locali della casa. A sentire le urla del giovane, figlio del proprietario dell'abitazione che in quel momento si trovava da solo nell'appartamento, un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava a passare da quelle parti. Attirato dalle grida di aiuto e dal bagliore del fuoco, ha prestato i primi soccorsi accompagnando il ragazzo all'esterno e procedendo poi a un primo intervento di spegnimento.

A completare le operazioni, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale intanto allertata e giunta sul posto, in località Roccelletta nel comune di Borgia. I pompieri hanno estinto il rogo e provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Per fortuna le fiamme non hanno causato danni irreparabili: danneggiati i mobili della cucina e le pareti dell'abitazione, annerite dal fumo intenso scaturito dalla combustione.