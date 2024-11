Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono intervenute alle ore 5.40 circa in Via Paolo Cappelli nel comune di Pedace Casali del Manco per l'incendio di un'abitazione. Il rogo ha interessato uno stabile su tre livelli. All'interno dell'abitazione c'era una sola persona, tratta in salvo ed accompagnata in una zona sicura.

I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza il sito. Al momento squadre ancora sul posto per le operazioni di bonifica. Lo stabile è stato dichiarato, in via precauzionale, inagibile. Accertamenti sono in corso circa l'origine dell'incendio.