La situazione complicata dalle alte temperature potrebbe indurre i Vigili del fuoco a richiedere l’intervento di un mezzo aereo

È allarme nel comune di Vena di Maida nel Catanzarese per un incendio che sviluppatosi a partire dalla vegetazione si è sospinto fino a lambire alcune abitazioni. Molte le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco che hanno inviato sul posto una squadra. La difficile situazione resa ancora più complicata dalle temperature torride potrebbe indurre a richiedere l’intervento di un mezzo aereo a supporto. I residenti si stanno allontanando dalle abitazioni per via del forte fumo benchè nessuna evacuazione sia stata disposta.

Luana Costa