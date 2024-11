Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e sono presenti le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura

La strada statale 106 Ionica è temporaneamente chiusa - in entrambe le direzioni - nel territorio comunale di Crotone a causa di un incendio lungo la carreggiata. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e sono presenti le forze dell'ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della statale in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. Lo rende noto l'Anas.

AGGIORNAMENTO

RiprisTinata la regolare circolazione.