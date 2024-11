Una brutta esperienza da raccontare, ma per fortuna senza conseguenze per persone quella vissuta oggi pomeriggio dall’autista di un autoarticolato che ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, nei pressi dello svincolo di Sibari sulla A2 del Mediterraneo. Mentre il mezzo era in marcia in direzione nord carico di cippato, materiale combustibile per le centrali a biomasse, il contenuto del rimorchio ha preso fuoco presumibilmente per un guasto elettrico e meccanico che ha generato l’innesco.

L’autista accortosi subito di ciò che stava a accadendo ha prontamente arrestato la sua marcia nel parcheggio Salso, in carreggiata Nord, nel territorio comunale di Castrovillari, ed ha allertato subito i soccorsi. Sul posto si sono portate prontamente le auto della Polizia Stradale di Frascineto, i mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e l’Anas.

Il rimorchio del mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme, ma per fortuna l’autista non ha riportato danni, ne tantomeno altre vetture in transito sono state coinvolte nell’incendio. Anche il traffico veicolare non ha subito rallentamenti e blocchi in quanto le operazioni di soccorso si sono svolte in totale sicurezza nell’area parcheggio Salso.