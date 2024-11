Ritorna l'allarme incendi in tutta la provincia. Questa mattina alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale sono intervenute a Centrache nel Catanzarese per sedare un rogo scoppiato vicino ad abitazioni. In pericolo diversi residenti delle case popolari, circostanza che ha richiamato sul posto anche il sindaco del centro. I vigili del fuoco hanno in breve tempo circoscritto e spento l'incendio evitando che si propagasse alle abitazioni poste nelle immediate vicinanze.

Luana Costa