Paura nella serata di ieri a Catanzaro per un incendio scoppiato nelle vicinanze degli alloggi universitari a Germaneto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno circoscritto il rogo cercando di limitare i disagi dovuti alle fiamme alte e al fumo. In supporto sono intervenute dodici unità dei vigili del fuoco ed una squadra di Calabria Verde che hanno operato diverse ore per sedare l'incendio. Anche gli studenti si sono adoperati per aiutare i vigilfuoco.

Un nuovo incendio nelle prime ore di questa mattina in via Tommaso Campanella. Il rogo è scoppiato in un terreno incolto a ridosso delle abitazioni. Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa. I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza alcune autovetture in prossimità dell’incendio.

l.c.