Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi nei pressi del mercato ortofrutticolo in località Passovecchio, a nord di Crotone. È servito l’intervento contemporaneo di ben tre squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi per domare le fiamme che si sono sprigionate da cumuli di rifiuti prodotti dallo stesso mercato: plastica, cassette di legno, scarti.

I pompieri, dopo diverse ore, sono riusciti ad impedire che il fuoco si propagasse, attraverso le sterpaglie nella zona, ad un capannone dismesso ed all’area del mercato generale ortofrutticolo. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti in corso. La densa colonna di fumo prodotta dalla combustione dei rifiuti ha peraltro diminuito la visibilità lungo la statale 106 creando problemi al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti Polizia stradale e personale Anas.