Poteva avere conseguenze ben più gravi il rogo scoppiato a Cardinale nella notte, intorno alle 3.10. L’incendio, che ha coinvolto una abitazione, ha avuto origine dalla canna fumaria di una stufa a legna. Interessato dalle fiamme il tetto della casa sita nel centro storico.

Nell'appartamento al momento dell'incendio era presente una coppia di anziani. I coniugi, in buono stato di salute ma colti dal panico, sono stati salvati. L'abitazione in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino del tetto. Sul posto, i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale.