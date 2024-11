Fortunatamente il mezzo si trovava senza viaggiatori a bordo ad eccezione dell’autista nei pressi di Rota Greca. L’azienda ha disposto immediatamente un'inchiesta interna volta ad accertare le cause dell'accaduto

Ieri mattina nei pressi di Rota Greca (CS) ha preso fuoco un autobus di Ferrovie della Calabria. Fortunatamente il mezzo si trovava ad inizio servizio, senza viaggiatori a bordo, ad eccezione dell’autista che, appena viste le fiamme divampare, ha cercato invano di spegnere l’incendio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri per gli adempimenti necessari e l’azienda ha disposto immediatamente un'inchiesta amministrativa interna volta ad accertare le cause dell'accaduto. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito