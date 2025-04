La donna, dopo aver accostato la sua vettura, ha collaborato con l'autista per liberare una trentina tra capretti e vitelli che sono stati così messi in salvo prima che le fiamme potessero raggiungerli

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 660 che collega Acri con Cosenza, in direzione bivio di Luzzi, nei pressi di località Cocozzello.

Un camion che trasportava capi di bestiame ha improvvisamente preso fuoco per cause in corso di accertamento. Il mezzo stava percorrendo in discesa il tratto stradale quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, partendo a quanto pare dagli pneumatici, generando attimi di panico e mettendo in pericolo sia l’autista del mezzo che gli animali trasportati.

Determinante è stato l'intervento di una automobilista di passaggio che, notando l’incendio, ha accostato la sua vettura e si è precipitata a prestare aiuto. La donna ha collaborato con l'autista per liberare il bestiame intrappolato: una trentina tra capretti e vitelli sono stati così messi in salvo prima che le fiamme potessero raggiungerli.

Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti gli uomini dell’Anas e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, messo in sicurezza l'area e gestito il traffico veicolare. L'incidente ha causato disagi alla circolazione.