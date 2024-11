Lievi danni alle strutture, nessun ferito. L’impianto era in fase di smontaggio sulla banchina di levante di competenza Mct

Un incendio si è sviluppato questa mattina all'interno del Porto di Gioia Tauro su una delle gru in fase di smontaggio sulla banchina di levante di competenza di Mct. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi dei vigili del fuoco nonché le pattuglie della Polizia di Frontiera e della Capitaneria di Porto. Sul luogo dell'incendio anche la dirigenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ed il personale della Gioia Tauro Port Security che ha curato gli aspetti connessi alla sicurezza delle operazioni. L'intervento è ancora in corso, ma da quel che si apprende non vi sono feriti, ma solo lievi danni alle strutture.