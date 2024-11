In incendio ha interessato la scosa notte Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio che ha riguardato due auto è stato domato dai pompieri in località Santa Anastasia. Il rogo si sarebbe sviluppato intorno all'1.20 del mattino, quando è stato dato l'allarme,



All'arrivo sul posto delle squadre del vigili del fuoco, una della centrale di Crotone ed una del distaccamento di Sant'Anna, la situazione si presentava critica: all'interno di un recinto di una abitazione rurale c'erano due auto, un'Audi A3 ed una Peugeot, totalmente avvolte dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno agito in maniera rapida allo spegnimento del rogo evitando il propagarsi dell'incendio e mettendo successivamentein sicurezza la zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri di Isola Capo Rizzuto.