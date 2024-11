La grossa nuvola di fumo originata dalla combustione ha creato non pochi disagi agli abitanti della zona. Sul posti i vigili del fuoco della sede provinciale

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri nel comune di Taverna in una discarica di materiale di risulta da potature in prossimità del centro abitato. Numerosi cumuli di rami, sterpaglie e fogliame e materiale vario, per una superficie di centinaia di metri quadrati, sono stati interessati da un rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro.

La grossa nuvola di fumo originata dalla combustione ha creato non pochi disagi agli abitanti della zona. L'intervento dei soccorritori è valso altresì ad evitare il propagarsi delle fiamme alle vicine abitazioni.

l.c.