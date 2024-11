Attimi di panico questa mattina nella struttura medica. Non si registrano feriti. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo

Attimi di panico vissuti questa mattina in prossimità della Galleria Vittorio Emanuele nel comune di Soverato per un incendio divampato sul balcone dell'ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell'Asp. Le fiamme hanno interessato materiali vari e buste di rifiuti che erano temporaneamente stati collocati sul balcone. A spegnare le fiamme in un primo momento un'operatrice dell'Asp con un estintore in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio ma l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Non si registrano feriti.