Si chiude in primo grado con 35 condanne e 12 assoluzioni il processo di primo grado scaturito dall'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata Basso Profilo. Scattata nel gennaio del 2021 l'operazione - condotta da Dia congiuntamente a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza - aveva gettato luce su una presunta organizzazione capace di tenere assieme interessi di amministratori locali, politici, imprenditori e persino forze dell'ordine infedeli, i quali avrebbero favorito gli interessi delle cosche crotonesi Grande Aracri, Trapasso e Mannolo.

Presunta cerniera di collegamento tra i due mondi sarebbe stato Antonio Gallo, imprenditore di Sellia Marina, condannato oggi a 30 anni di carcere. Stessa condanna inflitta a Umberto Gigliotta, imprenditore catanzarese mentre Ercole d'Alessandro, il presunto finanziere infedele, è stato condannato a 6 anni 8 mesi. Assolto il figlio, Luciano d'Alessandro.

Tra gli imputati figura anche Tommaso Brutto, ex consigliere comunale di Catanzaro, assolto assieme a suo figlio Saverio Brutto, ex assessore al Comune di Simeri Crichi. Assolta anche Glenda Giglio, ex presidente di Confindustria Giovani di Crotone.

Il filone in abbreviato - che vede coinvolto tra gli altri l'ex assessore al Personale della Regione Calabria, Franco Talarico - si era già chiuso nell'ottobre del 2021 con 22 condanne e 3 assoluzioni. Il procedimento penale è giunto al secondo grado di giudizio.

La sentenza

Henrik Baci, 2 anni (pena sospesa);

Antonio Santo Bagnato, 6 anni e 6 mesi;

Elena Banu, 3 anni e 4 mesi;

Tommaso Brutto, assolto.

Saverio Brutto, assolto.

Maria Rosaria Caliò, 3 anni e 8 mesi;

Eliodoro Carduccelli, 8 anni;

Ilenia Cerenzia, 4 anni e 5 mesi;

Nicola Cirillo, 2 anni e 8 mesi;

Ercole D’Alessandro, 6 anni e 8 mesi;

Luciano D’Alessandro, assolto;

Vincenzo De Luca, assolto;

Antonella Drosi, 2 anni;

Antonio Valerio Drosi, assolto;

Mario Esposito, assolto;

Santo Faldella, 4 anni e 10 mesi;

Antonello Formica, 6 mesi;

Antonio Gallo, 30 anni;

Francesco Gallo, 4 anni e 2 mesi;

Glenda Giglio, assolta;

Umberto Gigliotta, 30 anni;

Odeta Hasaj, 4 anni e 2 mesi;

Giuseppe Lamanna, 2 anni;

Andrea Leone, 18 anni;

Francesco Lerose, 4 anni e 8 mesi;

Roberto Mari, assolto;

Ieso Marinaro, 7 anni e 1 mese;

Giovanni Mazzei, 3 anni;

Antonio Melino, assolto;

Liberato Paciullo, 4 anni e 4 mesi;

Daniela Paonessa, 7 anni e 1 mese;

Rosista Pazieva, assolta;

Raffaele Posca, 2 anni;

Andrea Rosa, 4 anni e 2 mesi;

Umberto Rotundo, 2 anni e 2 mesi;

Rolando Russo, 3 anni e 4 mesi;

Giovanni Lorenzo Servidio, 3 anni e 4 mesi;

Maurizio Silipo, 3 anni e 8 mesi;

Maria Teresa Sinopoli, 7 anni e 8 mesi;

Giorgia Sollecchia, assolta;

Tommaso Stranges, assolto;

Rosa Talarico, 4 anni e 6 mesi;

Matteo Tarantino, 3 anni;

Luca Torcia, 2 anni e 7 mesi;

Rosa Torcia, 3 anni e 9 mesi;

Alberto Zavatta, 1 anno e 8 mesi (pena sospesa);

Claudio Zavatta, 1 anno e 8 mesi (pena sospesa).

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Fabrizio Costarella, Sergio Rotundo, Luigi Falcone, Vincenzo Ioppoli, Piero Chiodo, Eugenio Felice Perrone, Valerio Murgano, Salvatore Staiano, Corrado Politi e Michele Gagliano.