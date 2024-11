Rimodulate dalla Corte d'Appello di Catanzaro le condanne per tre dei quattro imputati coinvolti nel procedimento nato dall'inchiesta "Fashion" che nell'aprile 2016 stroncò una serie di atti di intimidatori e estorsioni a Catanzaro Lido. I tre - già condannati con rito abbreviato il 13 novembre 2017 - sono il collaboratore di giustizia Santo Mirarchi, condannato a tre anni, nove mesi e dieci giorni, contro i quattro anni e 20 giorni comminati dal gup di Catanzaro; Domenico Falcone, condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione, mentre in primo grado era stato condannato a sette anni, nove mesi e dieci giorni; Antonio Giglio, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stato assolto da una ipotesi di estorsione, è stato condannato a 3 anni contro i quattro anni e 8 mesi in primo grado. Il quarto imputato è Antonio Sacco. Per lui il processo si sta svolgendo con rito ordinario davanti al tribunale collegiale.