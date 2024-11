Lascia gli arresti domiciliari l'avvocato catanzarese Maria Tassone, coinvolta lo scorso gennaio nell'inchiesta Genesi sul giro di mazzette e sesso negli uffici giudiziari del capoluogo.





LEGGI: Arrestato un magistrato di Catanzaro, soldi e sesso per aggiustare i processi: tutti i nomi





Questa mattina si è svolta la discussione e nel pomeriggio il Tribunale della Libertà di Salerno ha disposto la revoca della misura cautelare.





LEGGI: Magistrato arrestato, sesso con due avvocati per aiuti nei processi: le accuse a Petrini





L'avvocato risponde di corruzione in atti giudiziari in concorso con il magistrato Marco Petrini per aver ottenuto benefici e favori nei procedimenti giudiziari in cambio di sesso.



LEGGI: Magistrato arrestato confessa nuovi reati. «Io corrotto per pagare debiti e fare bella vita»