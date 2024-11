L’inchiesta Maestrale Carthago della Dda di Catanzaro punta i fari anche sulla politica vibonese. Ma in via indiretta: in alcune intercettazioni tra due arrestati, infatti, si fa riferimento alla necessità di attivare i propri canali elettorali per sostenere alcuni rappresentanti politici, che tuttavia non risultano tra gli indagati del procedimento.

