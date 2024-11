Arriva l’ordinanza del gip distrettuale di Catanzaro, Sara Merlini, sulla richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Dda nell’ambito dell’operazione antimafia Maestrale-Carthago. Dopo il fermo di indiziato di delitto, la pronuncia del gip di Vibo e di altre località italiane e la restituzione degli atti alla Procura antimafia di Catanzaro affinchè reiterasse entro venti giorni la richiesta di misura al competente gip territoriale e funzionale è quindi oggi arrivata la decisione del gip distrettuale. Rispetto ai precedenti 54 arresti, in carcere restano 43 indagati, mentre per 8 è stata disposta la detenzione domiciliare e per altri 3 indagati la misura è stata rigettata. In particolare ritornano totalmente liberi, essendo stata rigettata la richiesta di misura:

Francesco Prostamo , cl. ’77, di Mileto (avvocato Giuseppe Monteleone);

Rocco Scalì , cl. '86, di Mileto;

Paolo Careglio (cl. '85) di Briatico (avvocato Giuseppe Bagnato).





