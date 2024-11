Torna in completa libertà, Pietro Giamborino, coinvolto nell’inchiesta Rinascita Scott istruita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Così ha deciso il Tribunale del Riesame che, dopo l’annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, accogliendo le richieste dei difensori – avvocato Anselmo Torchia e Domenico Anania- ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per aver il pm trasmesso gli atti in ritardo.

