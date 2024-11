L’operazione “Chaos” mira a far luce su una serie di irregolarità, frodi e truffe nell’esecuzione delle opere sull’autostrada

Ha patteggiato la pena ad un anno ed otto mesi Paolo Campanella, 50 anni, di Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, direttore responsabile del cantiere della società Cavalleri Infrastrutture Srl nel tratto ricompreso fra gli svincoli autostradali di Mileto e Rosarno. Il patteggiamento è avvenuto dinanzi al gup del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, nell’ambito dell’operazione denominata “Chaos” che mira a far luce su un sistema di frode nelle pubbliche forniture e su una serie di irregolarità nei lavori autostradali nei tratti ricompreso fra gli svincoli di Mileto e Rosarno. Per altri 25 indagati, invece, il pm della Procura di Vibo Valentia, Benedetta Callea, ha già avanzato al gup la richiesta di rinvio a giudizio.