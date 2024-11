Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel tardo pomeriggio di oggi una donna è stata investita e uccisa lungo strada statale 18 all'altezza di Belvedere Marittimo, nel punto in cui la carreggiata attraversa il centro cittadino, in direzione nord. Nell'impatto con un'auto in transito, il corpo della vittima è stato sbalzato via diversi metri. La persona alla guida del mezzo è stato subito rintracciato dai carabinieri e in queste ore si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tragedia in pieno centro

Dalle prime indiscrezione, pare la persona deceduta sia una donna di origini straniere sulla sessantina. La tragedia, secondo alcuni testimoni, si è consumata in una manciata di secondi, ma sulle dinamiche che hanno provocato la tragedia ancora non vi è alcuna certezza. Ad ogni modo, gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire la vicenda nel dettaglio.