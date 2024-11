Per le ferite riportate alla testa e alla mano l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro

Incidente nelle acque di Capo Vaticano. Per cause ancora in fase di accertamento ad opera della polizia di Tropea, un motoscafo ha urtato con l’elica un bagnante di 76 anni che stava nuotando tranquillamente nelle acque della baia di Riaci. Il turista romano, F.G., colpito in testa dall’elica del motoscafo, avvertendo immediatamente un forte dolore alla testa, è riuscito a portarsi sulla spiaggia ma qui è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia.

!banner!

Per la gravità delle ferite, dall’ospedale il turista è stato quindi trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. La polizia è impegnata nelle ricerche del motoscafo che, probabilmente, non si è accorto di aver colpito il 76enne ed ha proseguito la sua corsa.