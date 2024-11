È accaduto nella notte appena trascorsa in Via Santa Maria dove insiste in prossimità un villaggio turistico. Indagini in corso per risalire alle ragioni del sinistro

Una Opel Corsa, nel cuore della notte, è finita contro un muro di cemento armato a Cariati. A bordo cinque ragazzi, tre dei quali attualmente versano in gravi condizioni. L’incidente è accaduto in Via Santa Maria dove insiste in prossimità un villaggio turistico.

Alcuni villeggianti sono subito accorsi e hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti dividendoli tra gli ospedali di Corigliano Rossano, San Giovanni in Fiore e Cosenza. Indagini in corso per risalire alle ragioni dell’impatto.