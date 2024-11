Un grave incidente stradale è avvenuto a Cassano lungo la provinciale 166, coinvolto un uomo di 39 anni che ora si trova in condizioni critiche. L'uomo, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo in circostanze ancora da chiarire, sfondando un muro e finendo in un canalone adiacente alla strada. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, quando il conducente stava percorrendo la provinciale 166. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe sbandato improvvisamente, andando a impattare violentemente contro un muro di contenimento prima di precipitare nel canalone.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata di estrema gravità, con la vettura gravemente danneggiata e il conducente intrappolato tra le lamiere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Castrovillari, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l'uomo dalle macerie dell'auto. Presenti anche i sanitari del 118, che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasferito d'urgenza il ferito all'ospedale di Castrovillari. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri, che sono al lavoro per stabilire le cause esatte che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.