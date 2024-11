Claudia Maria non ce l’ha fatta, è morta all’età d 19 anni. Si tratta della ragazza che fu trasportata d’urgenza all’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza il Sabato Santo dopo un bruttissimo incidente nei pressi del Tribunale di Castrovillari. Una tragedia immane per familiari e amici. Era ricoverata in stato di coma in Terapia Intensiva, ma nulla hanno potuto i medici a causa delle gravi ferite riportate. Il feretro è stato esposto all’interno della Chiesa di San Girolamo. I funerali si terranno domani mattina, 12 aprile, alle 9.