Brutta disavventura questa sera per il direttore generale dell'Amc, Marco Correggia, rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in viale De Filippis a Catanzaro. Lo scontro è avvenuto tra due autovetture e sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza del 118 per prestare soccorso ai feriti. Complessivamente, cinque quelli che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio in codice giallo, tra cui appunto il manager della municipalizzata. Da quanto trapelato, Correggia non verserebbe in gravi condizioni di salute, avrebbe riportato alcune contusioni al capo.

Luana Costa