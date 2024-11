Sono cinque in totale i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto all'aba di oggi via Orti, nel quartiere Gagliano nel comune di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento un uomo a bordo di una Hyundai I30 avrebbe perso il controllo dell'auto danneggiando alcuni veicoli parcheggiati a bordo strada e finendo la sua corsa contro un autofurgone Fiat Doblò.

A bordo della Hyundai il solo conducente che veniva affidato al personale sanitario del 118 per le cure e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e delle vetture.

Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.