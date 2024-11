Un incidente stradale si è verificato in serata in località Piterà a Catanzaro. Due le auto coinvolte nel sinistro che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, che in ogni caso non risultano in condizioni gravi.

Nell'Audi A3 risultavano presenti due giovani mentre un'anziana signora con il figlio viaggiavano all'interno della Ford Focus al momento dell'impatto. Il conducente del primo mezzo ha riportato traumi e presenta difficoltà respiratorie. Anche lui é stato trasportato in ospedale scortato dai Carabinieri mentre nel frattempo la Guardia di Finanza ha avviato delle verifiche all'interno della vettura.

Luana Costa