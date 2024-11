La polizia municipale sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi. Si è in attesa dell'arrivo del medico legale

L'impatto non gli ha lasciato scampo. È così morto sul colpo un uomo di 75 anni a Catanzaro travolto da un'auto mentre era intento ad attraversare la strada nel quartiere Santa Maria. Il mezzo era condotto da un giovane che si è fermato per prestare soccorso. Immediatamente è stato contattato il servizio di emergenza e un'ambulanza è giunta sul posto ma per il 75enne non ci è stato nulla da fare. La polizia municipale sta effettuando i rilievi e si è in attesa dell'arrivo del medico legale.