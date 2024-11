Brutta avventura ma fortunatamente a lieto fine per un ottantasettenne che, alla guida della propria autovettura, è uscito fuori strada precipitando per circa 40 metri. L'incidente è avvenuto alle 12 circa a Caulonia superiore (Rc). I vigili del fuoco di Monasterace, allertati dalla sala operativa provinciale, sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente per soccorrere il malcapitato, trasportato dell'elisoccorso all'ospedale locrese. Non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco, scongiurata la presenza di altri passeggeri a bordo dell'autovettura e di altre persone coinvolte, hanno messo in sicurezza l'autovettura in attesa degli eventuali rilievi di rito. Sul posto anche le forze dell'ordine.