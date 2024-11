Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Cetraro Marina sulla strada statale 18 nei pressi della stazione di rifornimento carburante Q8.



Nello scontro coinvolti un'auto, una Ford Fiesta, e una moto di grossa cilindrata.



Secondo una prima ricostruzione, la vettura stava svoltando a sinistra per entrare nel distributore di carburante quando la moto è sopraggiunta dal lato opposto schiantandosi sul lato posteriore dell'auto.



Sul posto ambulanza, polizia stradale, polizia locale e anas che sta deviando il traffico per effettuare rilievi. Ferito in maniera fortunatamente non grave il centauro che è stato trasportato in ospedale.