Corigliano Rossano, incidente nella notte in una zona collinare del coriglianese: due giovani sono rimasti feriti, di cui uno, un ragazzo di 25 anni, versa in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento d'urgenza presso l'ospedale di Rossano.

L'incidente ha coinvolto due autovetture e si è verificato nei pressi di Piana Caruso. Una delle vetture è precipitata in una scarpata. Il giovane di 25 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, stanno attualmente conducendo le indagini per comprendere le cause dell'incidente. Al momento, sono emersi pochi dettagli sulle dinamiche dell'incidente, ma gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli eventi e determinare eventuali responsabilità.