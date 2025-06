Un drammatico incidente stradale si è verificato in contrada Santa Lucia, a Corigliano-Rossano, dove Carlo Spataro, 36 anni, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la sua moto e un’auto. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo, senza possibilità di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano . Il corpo senza vita del giovane è rimasto sull’asfalto in attesa dell’arrivo del magistrato.

La strada è rimasta chiusa per ore, con traffico paralizzato e disagi per la circolazione. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, al momento ancora in fase di ricostruzione.