Il veicolo ha terminato la sua corsa a pochissima distanza da un canalone pieno d’acqua. Il giovane alla guida è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato lungo il tratto interno che collega la zona Brillia alla Statale 106, a Corigliano Rossano. M.P., 23 anni, alla guida di un’Alfa Romeo Mito, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte terminando la sua corsa a mezzo metro da un canalone colmo di acqua piovana. Una tragedia sfiorata, che ha lasciato il giovane in stato confusionale. Immediati i soccorsi sul posto: l’automobilista, unico occupante del veicolo, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Riportando contusioni multiple, è stato trasportato d'urgenza all’ospedale spoke di Corigliano-Rossano per accertamenti e i trattamenti del caso. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per stabilire le cause dell'incidente.

Al momento, si esclude il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica sembrerebbe imputabile a una perdita di controllo da parte del giovane, forse a causa delle condizioni del manto stradale o di una distrazione.

Fortunatamente, l’auto si è fermata prima di precipitare nel canalone, evitando conseguenze ben più drammatiche