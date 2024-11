FOTO-VIDEO | La Mercedes sulla quale viaggiavano quattro persone non si è fermata a un posto di blocco ed è stata rinvenuta poco più avanti. Ricerche in corso dei pirati della strada

Un uomo, nei pressi di Via Romualdo Montagna a Cosenza, ha investito un Carabiniere in servizio. Il militare aveva intimato lo stop ad un posto di blocco, ma il segnale non è stato recepito dal conducente che è andato dritto per la sua strada. Viaggiava, non da solo, a bordo di una Mercedes, abbandonata nei pressi della struttura che una volta ospitava una discoteca.

Il Carabiniere è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dell’Annunziata per ricevere i primi soccorsi dai medici del nosocomio cittadino ed è in prognosi riservata. I suoi colleghi, invece, si sono messi sulle tracce dei pirati della strada. DI rilievi dell'incidente sono stati svolti con l'ausilio della Polizia provinciale.



