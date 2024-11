Un ragazzo di 15 anni è arrivato questa notte in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Catanzaro, in seguito alle ferite riportate in un incidente autonomo avvenuto nella frazione Papanice di Crotone mentre era in sella alla sua moto. Secondo quanto è stato possibile apprendere il ragazzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della motocicletta finendo contro un muro.

L'impatto sarebbe stato violentissimo e il giovane avrebbe riportato ferite molto gravi. Prima trasportato in modo autonomo al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, è stato successivamente trasferito in ambulanza al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Le sue condizioni sarebbero disperate e i medici, da quanto è stato possibile sapere, stanno facendo tutto il possibile per poterlo salvare. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla squadra volanti della Questura di Crotone.