Incidente stradale avvenuto questa notte in via Giovanni Paolo II a Crotone, che ha visto coinvolte più autovetture. L'auto che ha causato il forte urto, una Audi di grossa cilindrata, ha colpito tre auto parcheggiate e invaso la corsia opposta scavalcando lo spartitraffico; il mezzo è stato trovato ancora con il quadro elettrico acceso, all'interno il conducente ferito, è stato trasportato in ospedale. Lo rende noto il Comando dei Vigili del Fuoco, allertato dalla Polizia. L'intervento dei Pompieri è stato repentino nel mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, tra questi uno con l'impianto a gpl parcheggiato sotto un palazzo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia.